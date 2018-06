Un choc pour finir ! Pour cette dernière journée de la phase de poules, l’Angleterre et la Belgique croisaient le fer au Kaliningrad Stadium. L’objectif était simple pour les deux sélections : s’imposer pour terminer en tête dans le groupe G. Pour tenter de décrocher la victoire, Gareth Southgate effectuait une large revue d’effectif en changeant pas moins de huit joueurs, puisque seuls Pickford, Stones et Loftus-Cheek conservaient leur place dans le onze de départ. Côté belge, Roberto Martinez en faisait de même avec neuf turnovers. Courtois conservait sa place dans les cages en prenant le brassard de capitaine, tandis que Boyata était toujours présent en défense. Malgré ces remplacements, les deux équipes n’avaient pas l’intention de traverser la partie.

Après seulement quelques instants, Courtois devait déjà s’illustrer en sortant un centre fort de Vardy (2e). Si le portier belge était déjà vigilant, son homologue anglais brillait également. Sur une frappe lointaine de Tielemans, Pickford s’employait à son tour (6e). Les occasions se multipliaient dans chaque camp et la Belgique n’était pas loin de l’ouverture du score. Brouillon sur une remise de la tête de Fellaini, Courtois était surpris par Batshuayi. Le joueur du Borussia Dortmund poussait comme il pouvait le ballon vers le but mais Cahill se chargeait de sauver les Three Lions sur sa ligne (10e). La réponse anglaise intervenait rapidement puisque Vardy, encore lui, frôlait le montant anglais d’un bon coup de tête (14e). Déjà en vue sur la plus grosse occasion, Batshuayi revenait dans la surface anglaise pour armer une frappe que Stones repoussait en corner (27e), une action que réalisait également Fellaini, contré lui par Alexander-Arnold (28e). De son côté, Thorgan Hazard, le frère d’Eden, manquait sa frappe enroulée (38e).

Adnan Januzaj s’est amusé avec Danny Rose

Gareth Southgate procédait à un changement défensif à la pause pour apporter du sang neuf, Maguire prenant la place de Stones. Invisible dans le premier acte, Rashford allumait de son côté la première mèche dans le deuxième acte mais sa frappe fuyait le cadre (48e). Finalement, les Diables Rouges ouvraient le score juste après. Servi sur la droite de la surface, Januzaj s’amusait avec Rose avant de placer une magnifique frappe enroulée du gauche dans la lucarne d’un Pickford impuissant (51e, 0-1). Piqués au vif, les Three Lions tentaient de revenir rapidement. Lancé dans la profondeur par Vardy, Rashford se présentait face à Courtois mais l’attaquant de Manchester United ouvrait trop son pied et manquait l’égalisation (66e).

Le rythme de la rencontre baissait ensuite considérablement. Déjà proche de l’égalisation, Rashford manquait encore une fois le cadre de justesse sur un coup franc direct (81e). Fellaini se chargeait ensuite de sauver la Belgique sur une tentative de Welbeck qui allait finir au fond (83e). Mertens offrait une nouvelle frayeur au public du Kaliningrad Stadium mais Pickford était présent pour repousser (88e). Fellaini, décisif en défense, trouvait ensuite le petit filet extérieur pour la dernière tentative de la rencontre (90e+2). Au final, la Belgique s’imposait donc sur la plus petite des marges pour terminer en tête de cette poule G. Les Diables Rouges défieront le Japon lundi soir (20h), tandis que l’Angleterre se présentera face à la Colombie (mardi, 20h).

Wahbi Khazri libère les Aigles de Carthage

Pour cette dernière journée du groupe G, le Panama et la Tunisie s’affrontaient eux pour l’honneur. Déjà éliminées avant le coup d’envoi, les deux sélections souhaitaient quitter ce Mondial la tête haute. Les Aigles de Carthage s’appuyaient sur un 4-3-3 et Nabil Maâloul effectuait six changements dans son équipe type et titularisait à nouveau Naïm Sliti. Fort logiquement, la formation tunisienne obtenait la possession du ballon dès le début du match. Il fallait attendre la 19e minute pour entrevoir la première opportunité tunisienne. Décalé sur la droite, Khazri déposait un excellent centre sur la tête de Bedoui qui n’inquiétait pas Penedo. Mais contre toute attente, le Panama ouvrait le score sur sa première frappe au but. Décalé aux abords de la surface, Rodriguez décochait une frappe déviée par Meriah qui trompait Mathlouthi (1-0, 33e).

Juste avant la pause, Haddadi distillait un bon centre dans la surface dévié de la tête par Ben Youssef mais ça passait juste à côté (39e). Quelques secondes avant la pause, Wahbi Khazri dans la surface voyait sa frappe détournée par un Penedo bien inspiré (45e). Au retour des vestiaires, les Aigles de Carthage remettaient les pendules à l’heure. Décalé sur la droite de la surface par Sliti, Khazri distillait un excellent centre au point de penalty pour Ben Youssef qui catapultait le cuir au fond des filets (1-1, 51e). Les hommes de Nabil Maâloul dominaient outrageusement et se voyaient récompensés. Suite à un superbe mouvement initié par Badri, Haddadi se retrouvait dans la surface et décalait sur un plateau Khazri qui n’avait plus qu’à pousser le ballon dans les buts gardés par Penedo (2-1, 66e). En fin de match, le Panama poussait pour égaliser mais ne trouvait pas la faille. Grâce à ce succès étriqué, la Tunisie achevait sa Coupe du Monde sur une bonne note.

