Hier soir, sur les coups de 18h50, les Bleus, Raphaël Varane, Kylian Mbappé, Paul Pogba et Antoine Griezmann en tête, étaient champions du Monde de football après son joli succès face à la Croatie (4-2). Alors, nécessairement, ce matin, les Bleus font la Une de la plupart des journaux européens et mondiaux. Certains, même, ont osé inscrire sur leur première page quelques mots dans la langue de Molière histoire de marquer le coup comme l’ont fait les Tricolores, 20 ans après leurs aînés de 1998.

En Italie, bien entendu, on évoque la victoire des hommes de Deschamps et surtout ce dernier. Le Corriere dello Sport titre : « Deschamps-Elysées », en référence à la plus belle avenue du Monde quand la Gazzetta dello Sport évoque une victoire à « l’italienne ». En Espagne ABC propose une photo d’Emmanuel Macron, le Président de la République, et écrit « Vive la France » quand de son côté, Mundo Deportivo félicite les Bleus avec un « Chapeau » bien senti.

« La Boum 2 »

Jusqu’aux États-Unis d’Amérique on parle des Bleus, « Vive la France » peut-on lire sur la Une du Washington Post. En Grande-Bretagne Sport écrit : « Champions du Monde », sobrement quand en Pologne, la Gazeta Wyborcza nous offre une photo de Pogba, Griezmann et Mbappé tenant la Coupe du Monde avec en légende : « Les Magnifiques ». Du côté des Allemands aussi on fête joyeusement les Bleus avec deux superbes unes !

Elles sont l’oeuvre de Die Welt. La première est un sobre « Vive la France », mais la seconde est bien plus cocasse. « La Boum 2 », avec une photo d’Emmanuel Macron et faisant bien évidemment référence au film avec Sophie Marceau. Enfin, au Portugal, photo de Mbappé embrassant le trophée pour A Bola avec un joli « Félicitations, de la part des Champions d’Europe » quand pour O Jogo c’est un « Touché ». Les Bleus ont donc régalé tout le monde hier soir !