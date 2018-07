Les frissons procurés lors du choc face à l’Argentine (4-3), tous les supporters français voulaient à nouveau les ressentir ce vendredi lors du quart de finale face à l’Uruguay. Et si le match a été moins fou qu’à Kazan, les joueurs de l’équipe de France ont à nouveau gâté le public tricolore en parvenant à dominer la Celeste 2 buts à 0. Un nouveau succès qui envoie donc les hommes de Didier Deschamps dans le dernier carré. Et forcément, à seulement un match de la finale à Moscou, comment ne pas penser au Graal ? Interrogé à ce sujet, le sélectionneur préfère savourer la puissance de son groupe. « On a le potentiel pour être en demi-finale. (...) On a eu une première partie de Mondial compliquée comme d’autres équipes. Sans être flamboyants, on a été réalistes et efficaces. Depuis le match contre l’Argentine, on monte en puissance. Ce n’est pas évident. Ça aurait pu n’être qu’un coup d’éclat. De remettre ça encore aujourd’hui est une bonne chose ».

De son côté, Paul Pogba n’a pas cédé lui non plus à l’euphorie, mais a prévenu que les Bleus comptaient bien ne pas s’arrêter là. « Les gens parlent, mais nous continuons ainsi. Ç’a été un gros match. On veut continuer comme ça pour aller en finale. Si nous ne sommes pas ici pour ça (gagner le Mondial, ndlr), autant rester chez nous ! On veut le faire, mais on sait que ça va être difficile. Ce sera Brésil ou Belgique. Quand vous jouez contre ces équipes, vous savez que ce sont les détails qui font la différence. (...) Vu la performance qu’on a fait aujourd’hui, qu’est-ce qu’on va dire ? (...) On est qualifié, on savoure, mais ce n’est pas fini. Mais si on est arrivé jusque-là, ce n’est pas pour descendre du bateau. On verra ce qu’il va se passer à la « fin » ».

Une volonté de briller jusqu’au bout gonflée par l’environnement du groupe France, mais aussi par le désir d’imiter, vingt ans après, la bande de France 98. « Que ce soit dans la cohésion sur et en dehors du terrain, tout est parfait. Les choses sérieuses démarrent, on se retrouve dans le carré final. Quand une opportunité comme ça se présente face à toi, il faut tout mettre en oeuvre pour la saisir. (...) Tout le monde est impliqué dans le secteur défensif, les trois offensifs font les efforts. Aujourd’hui ça encore été le cas. Il ne fallait pas que se contenter d’attaquer. (...) Il est difficile de s’enflammer parce que la demi-finale est dans quatre jours. On sera prêt pour un nouveau défi. (...) Chaque Coupe du Monde a son histoire, je sais que ça rappelle de beaux souvenirs aux Français. Il faut savoir repousser ses limites, continuer à avancer et aller le plus loin possible », a déclaré Hugo Lloris en zone mixte.