19 mai 2019. Opposé au Betis Séville, le Real Madrid chute à domicile lors de la 38e journée de Liga. Depuis cette date, la Casa Blanca n’avait plus perdu une seule rencontre toutes compétitions confondues au Stade Santiago Bernabeu. Jusqu’à ce jeudi soir. Devant leur public, les Merengues ont été surpris par la Real Sociedad lors de leur quart de finale de Copa del Rey (3-4). Mené 4-1 à la 69e minute, les locaux ont cependant réagi mais un peu trop tard. Forcément attendu après la rencontre, Zinedine Zidane est revenu sur cette contre-performance et cette élimination juste avant le dernier carré.

« C’est ça le football. Les choses ne se sont pas déroulées comme nous le voulions. C’était un match difficile, mais nous avons tenté jusqu’au bout et la réaction a été bonne. Malgré ce score de 4-1, nous nous sommes battus jusqu’au bout. Nous n’avons pas pu le faire (la remontada, ndlr) et nous devons féliciter nos adversaires. Nous devons aussi accepter de perdre », a d’abord expliqué le technicien français devant la presse, dans des propos relayés sur le site du club madrilène. Une défaite difficile à avaler, et encore plus avec quatre buts encaissés.

Comme le précise OptaJose, c’est d’ailleurs la première fois que le Real Madrid a encaissé quatre buts dans un match toutes compétitions confondues sous les ordres du champion du Monde 1998. Mais ça n’inquiète pas forcément ce dernier : « c’est difficile de concéder quatre buts à domicile. Nous avons fait quelques erreurs en défense, mais nous ne devons rien changer. Nous devons continuer à travailler et à nous battre. »

4 - Real Madrid have conceded four goals in a single game in all competitions for the first time under Zinedine Zidane. All-in#CopaDelRey #RealMadrid #RealSociedad pic.twitter.com/CXv0xpGV0W

— OptaJose (@OptaJose) February 6, 2020