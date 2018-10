Le nouveau visage de l’AC Milan ne séduit pas. Entre un mercato plutôt réussi en termes de noms clinquants et le retour de grandes figures du club rossonero (Leonardo, Maldini), Milan espérait mieux de ce début de saison. Douzième de Serie A, la formation entraînée par Gennaro Gattuso semble déjà hors jeu pour une qualification en Ligue des Champions. Se rattraper en Ligue Europa était donc un bon moyen pour consoler des tifosi lombards déçus de voir leur équipe proposer un jeu aussi pauvre. Hier soir, la défaite à San Siro face au Betis Séville (1-2) a d’ailleurs été un nouveau coup de bambou pour un club battu dans le derby de la Madonnina (1-0) quelques jours auparavant.

Et sans surprise, c’est Gennaro Gattuso qui prend le plus cher. Critiqué pour des changements tactiques trop tardifs et son incapacité à faire briller la recrue phare du dernier mercato, l’Argentin Gonzalo Higuain, l’ancien milieu défensif sait que son avenir ne tient qu’à un fil. Tous les médias transalpins s’accordent d’ailleurs à dire que son futur pourrait être scellé en cas de nouveau faux pas ce week-end en Serie A. Un constat que n’a pas nié l’intéressé au micro de Sky Italia.

Gattuso se sait menacé

« Nous sommes embarrassants, on ne va pas loin de cette façon. Je suis remis en question ? Oui, c’est vrai. Nous avons perdu le nord. Nous avons beaucoup souffert. Ç’a été une prestation très mauvaise. Le derby (perdu contre l’Inter) a été un coup dur. Je vois une équipe perdue et ça me fait réfléchir. Il n’y a pas de fluidité (dans le jeu), ni de tranquillité. La fragilité du groupe me préoccupe. Nous luttons pour faire circuler le ballon. Nous reculons donc nous n’attaquons pas. je dois parler avec les joueurs et comprendre quel est le problème », a-t-il déclaré avant d’évoquer son malaise face à cette situation.

« Peut-être que ce sont mes idées tactiques, je ne sais pas. Je sens que cette équipe est en grande difficulté, et le principal responsable, c’est moi. Je dois trouver une solution parce que sinon, nous n’irons nulle part. En ce moment, je ne pense pas à sauver mon c... Je suis le premier responsable de ces prestations. Mon avenir est lié aux résultats. Il faut faire face et si quelque chose arrive, il n’y aura aucun problème. C’est difficile pour un entraîneur de dormir après de telles prestations ». Ambiance...