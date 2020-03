Présent dans la liste des gardiens les plus prometteurs, Gianluigi Donnarumma fait le bonheur de l’AC Milan, son club formateur. Âgé de 21 ans et auteur de bonnes performances, le portier italien attire bien évidemment les convoitises et de nombreuses écuries européennes s’intéressent à lui, comme le PSG ou encore la Juventus. Interrogé sur son avenir dans un chat organisé par son club, le principal concerné, sous contrat jusqu’en 2021 avec les Rossoneri, a plutôt esquivé le sujet.

« Le premier objectif est, si on reprend les matches, de grimper un peu plus au classement, et au niveau personnel de toujours le meilleur de moi-même et d’essayer de prendre le moins de buts possible », a tout simplement répondu l’international italien (16 sélections), dans des propos relayés par SportMediaset, à une question sur son avenir... Du coup, ce dernier en a profité pour une nouvelle fois déclaré sa flamme à l’AC Milan : « les couleurs rossoneri signifient beaucoup pour moi parce que j’ai grandi ici. J’ai toujours été un fan de Milan et je ne peux rien faire d’autre que de donner mon maximum pour ce maillot. » Le message est passé.