L’aventure californienne de Zlatan Ibrahimovic est terminée. Et le Suédois n’a pas envie de raccrocher les crampons. Les spéculations concernant son avenir vont bon train, notamment en Italie, pays où il a laissé le meilleur souvenir. Devant les caméras de Sky Sport Italia, le directeur sportif et légende du club lombard Paulo Maldini en a dit un peu plus.

« Son retour serait un rêve, mais dans sa tête, il ne peut pas avoir peur de ne plus être le Ibra dominant qu’on a connu. Je me rappelle quand Ancelotti m’a mis sur le banc, j’ai compris que je n’étais plus à mon meilleur niveau. Je ne sais pas si Zlatan pourrait accepter ça, le banc de touche », a-t-il lancé.