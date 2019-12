L’AC Milan va mal. Les Lombards se sont lourdement inclinés sur la pelouse de l’Atalanta (0-5). Ces derniers pointent donc actuellement à la onzième place de Serie A. Le mercato hivernal devrait servir à relancer une énième fois un club qui ne cesse de plonger avec pour dossier prioritaire, celui menant à Zlatan Ibrahimović (38 ans). Le géant suédois pourrait faire son retour en Italie même si les négociations ont tendance à bloquer.

Stefano Pioli, l’entraîneur du club, a admis que son équipe a besoin d’être renforcée, notamment par un élément comme l’ancien joueur du FC Barcelone ou encore du Paris Saint-Germain. « Ce sont des questions pour les propriétaires du club. Les gens parlent d’Ibrahimovic depuis plus d’un mois maintenant. J’ai déjà dit que c’était un grand champion et qu’il apporterait cette détermination et ce caractère pour augmenter l’intensité et la concentration. À l’entraînement encore plus que pendant les matches », a-t-il déclaré à DAZN.