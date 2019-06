Rentré au Real Madrid après son prêt d’un an à la Real Sociedad, Theo Hernandez va bel et bien quitter la capitale espagnole pour rallier l’Italie et l’AC Milan. Après une réunion avec le nouveau directeur sportif rossonero Paolo Maldini, le Français a accepté le challenge lombard.

Et selon Sport Mediaset, les Merengues ont réussi à négocier un beau chèque. En clair, Hernandez sera prêté un an à Milan en échange d’un chèque de 2 M€. Ensuite, les Transalpins devront lever une option d’achat fixée à 18 M€.

