Yuri Berchiche se rapproche doucement mais sûrement de l’Athletic Bilbao. D’après AS, le club basque et le PSG se sont mis d’accord pour le transfert du latéral gauche de 28 ans. Le coût est estimé entre 23 et 25 M€ selon le quotidien espagnol et un accord doit intervenir dans les 48 prochaines heures.

Malgré l’intérêt de l’Atlético Madrid et d’un club anglais, Berchiche préférait rejoindre son club formateur. Il y signera un contrat de 4 ans et touchera 4 M€ par an, soit l’un des salaires les plus élevés du club. Il devrait être présent au centre d’entrainement de Lezama le 9 juillet prochain.