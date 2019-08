Allan Saint-Maximin devrait quitter l’OGC Nice et le championnat de France pour découvrir les joies de la Premier League. En effet, Newcastle et les Aiglons auraient trouvé un terrain d’entente.

Selon les informations de RMC Sport, les Magpies et les Niçois seraient tombés d’accord sur un montant de 18 millions d’euros plus divers bonus pour l’international Espoirs français, qui va signer six années pour l’écurie anglaise.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10