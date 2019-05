Le Paris SG est bien représenté dans la liste de Joachim Löw pour les prochaines rencontres de l’Allemagne face à la Biélorussie et l’Estonie. Thilo Kehrer et Julian Draxler, ainsi que Kevin Trapp, prêté à l’Eintracht Francfort cette saison mais toujours sous contrat au PSG, sont présents.

On trouve aussi la dernière recrue en date du Borussia Dortmund Nico Schulz et les champions d’Allemagne Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Nicklas Süle, Serge Gnabry et Leon Goretzka.