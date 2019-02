Alvaro Arbeloa (36 ans) a pris sa retraite sportive en juin 2017. Devenu consultant pour une émission de télévision espagnole, l’ancien latéral droit du Real Madrid n’a pas manqué d’avoir de bons mots en faveur du Barça et d’un certain Lionel Messi. Sur le ton de l’humour bien sur, il revient sur la rivalité qui oppose les Catalans et les Madrilènes et espère voir l’Argentin prendre bientôt sa retraite pour qu’il arrête de marquer des buts face au Real.

« Je ne le suis pas (anti-Barcelonnais). Je veux simplement qu’il perde tout le temps car ça bénéficie au Real Madrid. Les Madrilènes nous ne sommes pas anti-Barcelonais, mais nous voulons qu’ils perdent tout le temps, même à l’entraînement. Si je souhaite qu’ils ne se qualifient pas en Ligue des champions ? Oui, ça fera un rival de moins », a affirmé l’ancien joueur, avant de terminer sur Messi. « Il est très bon, c’est normal que le Barça dépende de Messi. J’espère qu’il ne va pas trop attendre avant de prendre sa retraite, je compte les jours » a-t-il conclu dans un sourire.