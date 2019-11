Arrivé cet été du côté de l’Olympique de Marseille, Álvaro González (29 ans) est devenu l’un des chouchous de l’Orange Vélodrome et des supporters marseillais. Une fissure du péroné l’a tenu éloigné pendant plus d’un mois, faisant déjà sentir un manque dans l’effectif très limité d’André Villas-Boas. Pour Radio Marca, le défenseur central est revenu sur ses objectifs avec l’OM.

« Je vis peut-être le meilleur moment de ma carrière. Je suis venu ici pour jouer la Ligue des Champions, et on va tout faire pour que cela soit la saison prochaine. Après avoir gagné l’Euro U21 en 2013, ce serait un pas de plus pour moi. Pour réaliser tous mes rêves, il me faudrait aussi jouer la Ligue des Champions et j’espère que ce sera avec l’OM la saison prochaine » a-t-il confié.