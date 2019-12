Prêté à l’Olympique de Marseille par Villarreal, Alvaro Gonzalez (29 ans) se sent bien sur la Canebière. Devenu l’un des joueurs majeurs du onze d’André Villas-Boas et leader de la défense phocéenne, l’Espagnol avait récemment commenté un post du club sur Instagram en l’invitant à le recruter de manière définitive. Une envie de rester que le joueur a réaffirmée cet après-midi en conférence de presse.

« Il y a une possibilité d’option achat pour laquelle je préfère que ce soit le club qui en parle. Si le club voit la façon dont je joue, il m’achètera. J’espère que ce sera officiel bientôt. Je voudrais signer pour quatre ans, cette année et trois autres. Quand vous êtes prêtés avec option d’achat, il y a des clauses, mais je suis venu avec tellement d’envie que je n’ai pas fait attention. Je crois que c’était 5 match joués, je les ai déjà joués. Le club me veut et je veux rester au club donc tout sera plus facile ».