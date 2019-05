Prêté cet hiver par Chelsea, Alvaro Morata (26 ans) s’est retrouvé à l’Atlético de Madrid. Avec 6 réalisations en 15 apparitions en Liga, l’attaquant espagnol aimerait beaucoup voir son bail prolongé du côté des Colchoneros. L’international ibérique (29 sélections, 15 buts) n’a pas hésité à le faire savoir et à le marteler au cours d’une longue interview accordée à Marca.

« Je veux clairement rester ici. Bouger ne me passe pas par la tête. J’espère que ça sera réglé le plus vite possible, je suis heureux ici. Je veux passer les années professionnelles qui me restent ici. Tant qu’on veut que je sois là et qu’on est content de moi, je veux être ici. J’ai trouvé le bonheur ici. Même si c’est facile de le dire en ce moment car les gens vont croire que je le dis pour gagner des points, je veux rester ici. Si ça ne tenait qu’à moi, le transfert serait déjà officiel depuis longtemps. C’est ce que je veux. Ce sont des points de contrat. Nous ne pouvons rien faire. Si ça ne tenait qu’à moi, j’aurais déjà signé mon contrat avec l’Atlético. J’ai tout fait pour venir et je ferai tout mon possible pour rester », a-t-il lâché. C’est dit !