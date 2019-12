Vainqueur de la Copa Libertadores avec Flamengo, l’attaquant brésilien Gabigol (23 ans) a été sacré meilleur joueur évoluant en Amérique du Sud de l’année par le journal uruguayen El Pais. Ainsi, avec 45% des votes, il devance deux de ses coéquipiers, à savoir Bruno Henrique (22%) et Giorgian De Arrascaeta (11%). Ensuite on retrouve deux joueurs de River Plate Ignacio Fernandez (8%) et Enzo Perez (5%) alors qu’Everton Souza (Gremio) suit avec 2% des voix. Enfin, un Français a obtenu un suffrage, il s’agit d’André Pierre Gignac (0,3%).

Avec ce trophée Gabriel Barbosa succède à Gonzalo Nicolas Martinez et imite certains de ses prestigieux compatriotes Neymar, Ronaldinho ou Romario. Le titre de meilleur entraîneur de l’année est revenu à Marcelo Gallardo déjà sacré l’an dernier. L’Argentin remporte son deuxième trophée et revient à hauteur de Carlos Bilardo, Luiz Filipe Scolari et Oscar Tabarez. Seuls Carlos Bianchi et José Pekerman le devancent.

#EncuestaElPaís | Gabriel Barbosa (@gabigol), goleador de @Flamengo, fue elegido el mejor jugador de América con el 45% de los votos, superando a Bruno Henrique y a Giorgian de Arrascaeta.

Le classement du meilleur joueur sud-américain de l’année :

1) Gabriel Barbosa (Brésil/Flamengo) 168 (45%)

2) Bruno Henrique (Brésil/Flamengo) 83 (22%)

3) Giorgian De Arrascaeta (Uruguay/Flamengo) 40 (11%)

4) Ignacio Fernández (Argentine/River Plate) 25 (8%)

5) Enzo Pérez (Argentine/River Plate) 21 (5%)

6) Éverton Sousa Brésil/Gremio) 9 (2%)

7) Roque Santa Cruz (Paraguay/Olimpia) 5 (1%)

7) Nicolás De La Cruz (Uruguay/River Plate) 4 (1%)

8) Rafael Santos Borré (Colombie/River Plate) 3 (1%)

9) Dani Alves (Brésil/Sao Paulo) 2 (0.5%)

10) Yeferson Soteldo (Santos/Venezuela) 2 (0.5%)

11) Filipe Luis (Brésil/Flamengo) 1 (0.3%)

11) Carlos Vela (Mexique/Los Angeles FC) 1 (0.3%)

11) Paolo Guerrero (Pérou/SC International) 1 (0.3%)

11) Jorge Pinos (Equateur/Independiente Delle Valle) 1 (0.3%)

11) Germán Cano (Argentine/Independiente Medellin) 1 (0.3%)

11) Rodolfo Pizarro (Argentine/Rayados de Monterrey) 1 (0.3%)

11) Juan F. Quintero (Colombie/River Plate) 1 (0.3%)

11) Franco Armani / (Argentine/River Plate) 1 (0.3%)

11) André Pierre Gignac (France/Tigres) 1 (0.3%)