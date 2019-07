Opposé à l’Udinese à Altrach, en Autriche, le Borussia Dortmund s’est largement imposé (4-1) grâce à un festival offensif réalisé en une mi-temps. Auteur de son premier but sous ses nouvelles couleurs (6e), Thorgan Hazard a dû sortir quelques minutes plus tard, blessé (13e). Mario Götze (19e, s.p), Julian Weigl (28e) et Julian Brandt (44e) ont également marqué. En seconde période, l’écurie allemande s’est procuré plusieurs occasions, mais sous des trombes d’eau les hommes de Lucien Favre ne sont pas parvenus à alourdir le score.

L’Udinese a réussi à sauver l’honneur sur un maître coup franc de Rolando Mandragora (4-1, 76e). Le BvB enchaîne une quatrième victoire en préparation et affrontera les Suisses de Saint-Gall toujours en amical, mardi, avant de disputer la Supercoupe d’Allemagne face au Bayern Munich samedi prochain (20h30). Les joueurs d’Udine enregistrent leur troisième défaite en trois matches disputés cet été et affronteront Besiktas le 2 août prochain.

Le XI du Borussia en première période :

Le XI du Borussia en seconde période :

47. Min : Unsere für die zweiten 45 Minuten : Bürki - Piszczek, Akanji, Hummels, Schulz - Witsel, Dahoud - Wolf, Reus, Bruun Larsen - Alcácer #BVBUDINE — Borussia Dortmund (@BVB) July 27, 2019

