L’AS Monaco était l’adversaire du FC Porto ce samedi soir pour la présentation officielle des Dragões au public du Dragão. Le club de la Principauté ouvrait la marque, grâce à son international portugais Gelson Martins suite à un bon travail de Cesc Fabregas et Gabriel Boschilia (0-1, 22e).

Le seul et unique but de la partie. À noter que Benjamin Lecomte, nouveau portier monégasque, s’est illustré en sortant un penalty frappé par Alex Telles (62e) et que Fabio Silva a trouvé le poteau en toute fin de match (90e).

