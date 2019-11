Mauvais moment au stade de la Licorne ce samedi. En effet, alors qu’Amiens recevait Brest, et alors que la demi-heure de jeu approchait, un supporter est tombé d’une des tribunes. Le capo du kop Tribune Nord, conscient et victime d’un trauma crânien, a ensuite été évacué par les secours.

Comme le rapporte l’Equipe, celui qui est surnommé "Gibus", qui est âgé de 25 ans, est resté en observation à l’hôpital hier, mais semble aller mieux. En conférence de presse, l’entraîneur du club, Luka Elsner, avait annoncé : « J’espère qu’il pourra reprendre sa place dans les tribunes rapidement. On a une pensée très forte pour cette personne. On fera tout pour être présent et aider nos supporters à sortir de choses comme ça ».