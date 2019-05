Concernant l’Olympique de Marseille, il se pourrait que l’on soit dans la dernière ligne droite. En effet, selon les informations de France Football, la question du salaire d’André Villas-Boas serait même d’ores et déjà réglée.

D’après les informations de l’hebdomadaire, le technicien portugais serait tombé d’accord avec l’OM sur un contrat de deux années et sur un salaire brut mensuel de l’ordre de 600 000 euros ! C’est seulement 25 000 euros de moins que Tuchel au PSG et 250 000 euros de plus que Rudi Garcia.