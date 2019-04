Une nouvelle page va se tourner en Italie et à la Juventus Turin. A 37 ans et après 8 saisons passées chez la Vieille Dame, Andrea Barzagli va prendre sa retraite. Le défenseur central l’a annoncé après la défaite turinoise à la SPAL un peu plus tôt dans la journée. « J’ai beaucoup pensé à mon avenir et le moment est venu. Quand tu es footballeur, tu as du mal à penser aux conséquences. Et aussi à cause des blessures, j’ai décidé de prendre ma retraite en juin. »

Après avoir commencé sa carrière dans les divisions inférieures, il a commencé à se faire connaître au Chievo Vérone (2003/2004), puis à Palerme (2004-2008), Wolfsbourg (2008-2011) et enfin à la Juve (2011-2019). Il a aussi été champion du Monde en 2006 avec l’Italie. Reste à savoir ce que va faire le futur retraité après sa carrière sportive. « J’entame une réflexion sur ce que j’aimerais faire. Pour le moment c’est un peu confus, je suis attiré par tout ce qu’il y a dans le monde du football. Je vais voir. »