Ce dimanche, l’Olympique de Marseille s’est incliné deux buts à zéro contre Andrézieux en 32es de finale de la Coupe de France. Bernard Tapie, l’ancien grand patron de l’OM a déclaré que ce match était une « honte intégrale » avant d’enchaîner.

« On ne peut pas faire des matchs comme ça, les mains dans le short. Ce n’est pas possible. La crise est plus profonde que cela. L’essentiel des joueurs n’est plus d’être les meilleurs sur le terrain. Certains ont la tête ailleurs. Il y a un découragement. C’est un cercle vicieux. Quand on n’a plus le moral, plus l’envie, plus l’ambition, cela gagne tout le monde. Il faut avoir le courage d’affronter cette situation en changeant beaucoup de choses », a déclaré le Boss à France Bleu Provence.