Invité de Redes sur ESPN en Argentine, Angel Di Maria (31 ans) est revenu sur son passage raté à Manchester United. Le milieu offensif du Paris SG a notamment expliqué que Louis van Gaal est en grande partie responsable de son échec avec les Red Devils.

« J’avais très bien commencé à Manchester, lors des deux premiers mois, puis je me suis pris le bec avec van Gaal. Tout a changé dans notre relation. Je ne jouais plus, ça m’a tué », a-t-il lancé avant de poursuivre. « Il y avait beaucoup de moments, je perdais quelques ballons bêtes. Il ne me montrait que les choses négatives. Un jour, j’en ai eu marre, je lui ai dit qu’il pouvait aussi me montrer les choses positives. Et tous les problèmes ont commencé à ce moment-là », a-t-il indiqué. On connaît la suite...