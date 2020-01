Alors qu’il dispute sa cinquième saison sous le maillot du Paris Saint-Germain, et que son rendement est toujours aussi important, Angel Di Maria se rapproche doucement mais sûrement de la fin de son contrat dans la capitale. En effet, le bail de l’Argentin, qui aura 32 ans le 14 février, arrivera à expiration en juin 2021. Interrogé sur son avenir à Paris, El Fideo a révélé en conférence de presse qu’aucunes discussions n’avaient été entamées.

« Non on n’a pas de discussion. Je ne parle avec personne mais je n’ai pas la tête à ça. Il me reste un an de contrat, je suis calme et je travaille au quotidien ». Il a également rappelé qu’il retournerait jouer en Argentine une fois terminée l’aventure parisienne. « Mon souhait c’est que le PSG soit mon dernier club en Europe et après je retournerai jouer en Argentine. »