Renversant. Ce dimanche, l’Angleterre affrontait la Croatie dans la finale du groupe 4 de la Ligue A de la Ligue des Nations. Dans un match dominé par les Three Lions, les hommes de Zlatko Dalic ouvraient le score grâce à Kramaric (57e, 0-1). Dos au mur, les Anglais ont ainsi pu compter sur leur capitaine Harry Kane, auteur d’une passe décisive pour Lingard (1-1, 78e), avant d’offrir la qualification pour les phases finales de la Ligue des Nations (2-1, 85e). Après le match, Gareth Southgate a salué son attaquant, des propos relayés par le Telegraph.

« Harry Kane est le meilleur buteur du monde, et vous êtes toujours réticent à vous passer d’un joueur et de ses capacités. Je sais que des gens ont remis en question certaines de ces décisions au cours de l’été, mais c’est notre leader. Il a tellement faim et veut mener l’équipe encore plus haut », a ainsi déclaré le sélectionneur anglais en hommage à son buteur. Harry Kane saura apprécier !