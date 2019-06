Invité de Télématin, Antoine Griezmann a bien voulu aborder l’avenir mais sur le long terme, et non pour la saison prochaine. Alors qu’il est dans le viseur du Barça mais que son transfert ne serait pas bien vu par une partie des dirigeants, le Français estime qu’il jouera... à Miami et à l’âge de 35 ans.

« Je sais où je vais jouer. Je sais aussi où je vais jouer dans... sept ans. Je peux dire, à Miami. Je peux le dire. Mais je suis juste ici pour profiter avec les petits jeunes. » L’attaquant de l’Atlético de Madrid est grand fan de la culture américaine. Ce n’est pas la première fois qu’il fait part de ses envies de MLS à la fin de sa carrière. D’ici là, il a encore le temps.

