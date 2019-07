Arjen Robben et Franck Ribéry, tous deux en fin de contrat, quittent le Bayern Munich cet été. Les deux ailiers ont fait les beaux jours de l’écurie allemande, mais tout n’a pas toujours été rose entre eux. Au cours d’un long entretien accordé à France Football, le Néerlandais s’est notamment souvenu d’une bagarre avec le Français, en 2012. « Sur le coup, c’est vrai que j’avais pris cher. Mais, aujourd’hui, quand j’y repense, j’en rigole. Les altercations arrivent dans n’importe quel club. Depuis, notre relation n’a cessé de s’améliorer. Finalement, c’était un mal pour un bien », a confié le Batave, désormais fan absolu de l’ancien Marseillais.

« Je voue à Franck une vraie reconnaissance. Notre longévité au plus haut niveau est remarquable. Plus le temps a passé, plus nous nous sommes rapprochés l’un de l’autre. Franchement, sans Franck, je ne sais pas à quoi aurait ressemblé cette décennie. Il a marqué de son empreinte l’histoire du club, c’est indiscutable. Peut-être pense-t-il la même chose de moi, je ne sais pas ? Mais une chose est sûre : ensemble, nous avons réussi des performances », a-t-il conclu. Kaiser Franck appréciera !

