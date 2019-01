Arjen Robben (34 ans) va quitter le Bayern Munich à la fin de la saison après 10 ans de formidables services. Le Néerlandais ne renouvellera pas son contrat en Bavière alors il réfléchit à la suite donnée à sa carrière. Cela ne devrait pas trop être trop compliqué car il ne manque pas de propositions à en croire ses dernières déclarations.

« J’ai déjà reçu des offres et je dois avouer que j’en suis assez fier. Ces dernières semaines ont été assez agitées, notamment pour mon père, qui est aussi mon conseiller. Mais ce que j’ai dit avant la pause hivernale tient toujours : mon avenir est toujours ouvert. Il va falloir que je prenne une décision à un moment donné, et je n’attendrai pas jusqu’à la fin de saison. J’ai une famille et je dois planifier » a affirmé le Néerlandais en marge d’un rassemblement avec le Bayern. L’Inter et le PSV sont les plus chauds sur ce dossier pour le moment.