Le gardien anglais de Burnley, Nick Pope, traverse une saison compliquée du côté des Clarets. Alors qu’il était titulaire la saison dernière, une blessure à l’épaule contractée en août 2018 l’a éloigné des terrains jusqu’au mois de janvier. Cette longue absence l’a vu perdre sa place de numéro 1 et même de numéro 2, puisque Tom Heaton est désormais le titulaire dans les cages, et Joe Hart, acheté en urgence l’été dernier après la blessure de Pope, est le second dans la hiérarchie des portiers de Burnley. Résultat, Nick Pope n’a joué que les matches de FA Cup depuis son retour, mais l’élimination des siens face à Manchester City le 26 janvier (défaite 5-0) pourrait compromettre les chances de le revoir évoluer cette saison sous le maillot rouge bordeaux.

Et cette situation pourrait conduire à un départ de l’international anglais (il faisait partie des trois gardiens de la sélection menée par Gareth Southgate à la Coupe du monde), sachant que The Sun annonce qu’Arsenal serait intéressé pour récupérer Nick Pope. Un montant de 10 M£ (environ 11 M€) est évoqué pour le transfert. Cependant, même s’il retrouverait un peu plus de temps de jeu chez les Gunners, Pope devrait toutefois arriver en remplacement de Petr Cech, qui partira à la retraite en fin de saison, ce qui fera de lui le gardien numéro 2 derrière Bernd Leno.