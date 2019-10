Appelé en équipe de France A lors du rassemblement de septembre, joueur du mois de septembre avec Arsenal, Matteo Guendouzi (20 ans) a le vent en poupe en ce début de saison. Son coéquipier chez les Gunners, Alexandre Lacazette a encensé le jeune milieu de terrain et estime qu’il sera l’un des meilleurs joueurs de sa génération à son poste.

« Il est comme notre frère cadet pour Aubam (ndrl, Aubameyang) et moi ! Je suis vraiment heureux pour Matteo d’avoir été nommé joueur du mois de septembre, il a très bien joué, il a aidé l’équipe quand nous avions besoin de lui, il s’améliore vraiment chaque saison et nous sommes tous très heureux de ses performances ce mois-ci, raconte l’attaquant français sur le site officiel d’Arsenal. Nous pouvons voir que tous les meilleurs milieux de terrain du monde sont comme ça pour ce qui est d’exiger le ballon et d’être courageux. Ils veulent tous prendre le ballon. Matteo a une bonne ambition, il veut être l’un des meilleurs joueurs à son poste, alors il essaie chaque jour d’être le meilleur et ce mois-ci, il a montré qu’il pouvait l’être. »

