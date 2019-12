En manque de régularité sous Unai Emery, Nicolas Pépé (24 ans) est carrément devenu remplaçant sous les ordres de Freddie Ljungberg. Il a également démarré sur le banc lors du premier match de Mikel Arteta à Bournemouth, entrant en jeu à 10 minutes de la fin de rencontre. Pour autant, son coach espagnol croit en lui comme expliqué dans cet entretien accordé à Sky Sports.

« S’il veut apprendre, s’il veut travailler dur, j’assure qu’il a le potentiel pour être un joueur top, mais vraiment. Le problème est que la confiance ne viendra que lorsqu’il jouera, mais il doit bien s’entraîner pour me convaincre de le faire jouer. » Voilà un premier avertissement adressé à l’ancien Lillois, recruté 80 M€ cet été, et auteur de 4 buts et 4 passes décisives en 20 matches toutes compétitions confondues.