Bien qu’il évolue sous le maillot de l’AS Saint-Étienne cette saison, William Saliba (18 ans) est un joueur d’Arsenal, qui l’a recruté cet été pour 29 millions d’euros et qui l’a prêté dans la foulée dans le Forez. Depuis son retour de blessure, le défenseur central enchaîne les bonnes prestations, au point d’attirer l’attention du Real Madrid comme le rapporte l’Express.

En effet, le club entraîné par Zinedine Zidane n’est pas insensible au jeune joueur et il aurait demandé à ce qu’il soit sujet à observation dans le but de trouver un nouveau Raphaël Varane aux Merengues. Deux autres pistes seraient également étudiées en cas d’échec sur ce dossier, à savoir le Monégasque Benoit Badiashile et le Marseillais Boubacar Kamara.