Jeudi soir, les deux artificiers d’Arsenal, Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang, ont une nouvelle fois été les grands artisans de la victoire des Gunners, contre Valence en Ligue Europa (3-1), inscrivant les trois buts de leur équipe. Cela porte leur total de buts cumulé à 43 cette saison sous le maillot londonien, toutes compétitions confondues. « Ce n’est pas mal, n’est-ce pas ?, a déclaré Aubameyang, dans des propos relayés par The Telegraph. C’est peut-être la première saison de ma carrière que je joue avec un autre attaquant comme Laca. Je suis vraiment heureux que nous nous entendions bien. Nous donnons toujours tout pour l’équipe et Laca mérite de marquer des buts, tout comme moi. »

« Nous avons la même vision du football lorsque nous parlons dans le vestiaire, a continué l’international gabonais, les mêmes idées et les mêmes sentiments. Le fait que nous nous comprenions est ce qui fait la différence dans les matches. » Les deux armes offensives d’Arsenal auront de nouveau l’occasion de faire parler la poudre dès demain, contre Brighton en Premier League (à 17h30).