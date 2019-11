Le quotidien de Granit Xhaka à Arsenal n’est plus tout rose. La faute aux insultes dont il a été l’auteur envers les supporters lors de sa sortie contre Crystal Palace (2-2) le 27 octobre dernier. Depuis, le Suisse a perdu sa place dans le groupe et donc son statut de capitaine du club. Pour la première fois depuis qu’il est dans cette situation, le milieu de terrain s’est livré pour Blick sur son attachement à Arsenal et ce moment qui a fait basculer sa saison.

« Quand mon numéro de maillot s’est allumé sur le panneau du quatrième arbitre officiel et que nos propres fans ont sombré dans une jubilation joyeuse, cela m’a frappé très fort et m’a vraiment bouleversé [...] C’était très blessant et frustrant [...] Je vais continuer à être positif, à donner le meilleur de moi-même et à prouver que je suis un élément important de cette grande équipe » a-t-il expliqué.