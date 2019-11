Arrivé sur le banc d’Arsenal en juillet 2018, Unai Emery aura donc vécu dix-sept mois dans la peau de l’entraîneur des Gunners. Au lendemain de la défaite des siens contre l’Eintracht Francfort en Ligue Europa, le technicien espagnol a en effet été remercié par sa direction. Mais quelques heures après ce communiqué officiel, l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain a adressé une lettre aux supporters londoniens mais aussi à l’ensemble du club. Dans celle-ci, disponible sur le site de la formation londonienne, le coach âgé de 48 ans a eu des mots touchants envers les supporters, eux qui ont souvent réclamé son départ.

Le message complet d’Unai Emery :

« Ce fut un honneur d’être le manager d’Arsenal.

À tous les fans, je tiens à vous remercier du fond du cœur de m’avoir aidé à comprendre et à sentir la grandeur d’Arsenal. À vous tous qui nous avez soutenus des quatre coins du monde, à vous tous qui êtes venus à l’Emirates, à vous tous qui avez attendu sous la pluie et le froid juste pour me saluer après un match. Je tiens à vous dire que j’ai travaillé avec passion, engagement et effort.

Je n’aurais rien souhaité de plus que d’obtenir de meilleurs résultats pour vous.

Je tiens également à adresser un message de gratitude à tous les employés d’Arsenal pour la manière dont ils m’ont traité. La grandeur d’Arsenal réside dans chaque responsable, cadre, employé, assistant et bénévole.

En particulier, je tiens à souligner Ivan Gazidis, qui m’a accueilli au club, et Raul Sanllehi, Edu et Vinai Venkatesham pour leur respect, leur amitié et leur aide. Jusqu’à la toute dernière minuté, j’ai été traité avec honneur et honnêteté. Et bien sûr, j’adresse mes sincères remerciements à la famille Kroenke, pour sa confiance.

Ç’a été un an et demi d’émotions, de grands moments et d’autres plus amers, mais pas un seul jour ne s’est écoulé sans que je ne pense à la chance que j’ai eue de travailler pour ce club avec ces joueurs et leurs qualités professionnelles et personnelles.

Ils ont toujours honoré le maillot qu’ils portent. Ils méritent votre soutien.

J’avais déjà vécu beaucoup de choses dans le football, mais j’ai beaucoup aimé et appris en Angleterre, en Premier League, sur le respect des professionnels et sur la pureté du football.

Mes meilleurs voeux pour toujours. »