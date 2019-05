Arsenal avait rendez-vous avec le Valencia CF ce jeudi soir à l’Emirates Stadium dans le cadre des demi-finales aller de Ligue Europa. Devant leur public, les Gunners se sont imposés sur le score de 3-1 grâce à un doublé d’Alexandre Lacazette et une réalisation de Pierre-Emerick Aubameyang. Après la rencontre, l’attaquant gabonais est revenu sur ce match au micro de RMC Sport : « je pense qu’il y avait un peu de nervosité au vu des derniers résultats. Mais je pense qu’on peut faire des erreurs, mal débuter et derrière il y a eu une réaction de toute l’équipe pour aller chercher cette victoire. »

En fin de match, le joueur de 29 ans a donc marqué un but précieux. Et ce dernier sait que ce but sera important pour la suite. « Je l’ai attendu (ce but, ndlr) mais finalement, il est arrivé et ça sera, je l’espère, un but important. Vu qu’on a concédé un but, c’était important d’avoir un avantage conséquent mais on sait que le retour là-bas sera difficile », a lâché l’ancien joueur de Dortmund qui a également parlé de son association avec l’ancien Lyonnais : « on essaye souvent de se chercher, on s’entend bien. C’est une alchimie qui marche bien. Il a cherché le troisième but mais il ne l’a pas trouvé, c’est dommage. Mais j’espère qu’il en a gardé un pour le match retour. »