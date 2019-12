Toujours pas de victoire pour Mikel Arteta sur le banc d’Arsenal. Battus, ce dimanche à l’occasion de la 20e journée (2-1), contre Chelsea, les Gunners pointent à la 12e place au classement (24 pts). Pour sa première à l’Emirates Stadium, l’ancien milieu de terrain n’aura pu que constater, impuissant, à l’effondrement de son équipe en fin de match. Pour autant, l’Espagnol veut souligner la première mi-temps de qualité de ses joueurs qui ont dominé les Blues.

« Je suis vraiment déçu du résultat et de la façon dont nous avons concédé les buts, ainsi que le timing de ceux-ci. Je suis content de beaucoup de choses que j’ai vues. Je suis satisfait de beaucoup de choses sur lesquelles nous avons travaillé dans l’entraînement qui se sont réellement produites dans le jeu, et de la façon dont ils ont adhéré à cela, a expliqué Arteta par des propos relayés sur le site officiel d’Arsenal. Mais je suis déçu de perdre le match évidemment. Nous avons dû maintenir ce niveau pendant de plus longues périodes contre une équipe très, très physique comme Chelsea. Nous devons continuer. »