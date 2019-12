Actuel dixième de Premier League (19 pts), Arsenal vit un début de saison très compliqué. Et cette crise de résultats aura été fatale à Unai Emery, limogé après un an et demi à la tête du club. Si Fredrik Ljungberg a été nommé par intérim sur le banc des Gunners, la direction du club londonien cherche un coach pour prendre l’équipe et la ramener sur le devant de la scène.

Depuis plusieurs jours, un nom revient avec insistance du côté de l’Emirates Stadium, celui de Mikel Arteta (37 ans). Ancien joueur d’Arsenal (2011-2016), l’Espagnol est actuellement adjoint de Pep Guardiola à Manchester City mais prétend devenir numéro 1 dans un futur plus ou moins proche. Si l’option de l’ancien milieu de terrain est envisagée par les décideurs londoniens, Arteta devra avoir de solides arguments indique The Telegraph. En effet, celui qui a fini sa carrière au club va passer des entretiens et devra montrer qu’il a la carrure pour le poste. Affaire à suivre...