Recrue la plus chère d’Arsenal lors de ce mercato estival (80 M€), Nicolas Pépé a quitté Lille après une saison exceptionnelle (38 matches, 22 buts en Ligue 1) pour tenter l’aventure en Premier League. Après deux matches sous ses nouvelles couleurs, l’international ivoirien a évoqué sa relation avec son entraîneur Unai Emery et a expliqué son choix de rejoindre les Gunners.

« Ça a été vraiment bien parce qu’il parle français et que nous avons beaucoup plus de facilités à communiquer. Je suis nouveau, la stratégie et les tactiques le sont aussi et cela m’aide vraiment de pouvoir obtenir l’aide de l’entraîneur. Maintenant, je dois apprendre l’anglais et c’est une chose avec laquelle il m’aide également, explique l’attaquant par des propos rapportés par The Mirror. J’ai choisi de venir ici parce que c’est un club ambitieux. Ils rêvent de revenir en Champions League et je suis également ambitieux. Le choix était donc très logique. Je suis attiré par la Premier League parce que c’est un championnat extrêmement intense et la meilleure ligue du monde. »

