Ancienne gloire d’Arsenal, Nwankwo Kanu reste un spectateur attentif des matches des Gunners. Et pour Goal, le Nigérian a évoqué les débuts de Nicolas Pépé, recruté pour près de 80 M€ à Lille cet été. Pour l’ex-Super Eagle, aucun doute, l’Ivoirien est une superbe recrue pour les Londoniens.

« C’est un bon joueur. Il est rapide et je pense qu’il peut débloquer des situations. Il peut marquer et faire marquer. Quand vous le regardez jouer, vous pouvez voir qu’il s’agit d’un très bon footballeur et ses pieds sont très rapides. Il va marquer beaucoup de buts et bien jouer. Je crois que les équipes adverses ont déjà peur de lui après ses premiers matches. Elles craignent ce qu’il est capable de faire. C’est une très bonne recrue », a-t-il souligné. Pépé appréciera.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10