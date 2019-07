Après deux défaites en préparation contre le Servette (2-1) et le Genoa (4-3) mais de belles choses dans le jeu, l’Olympique Lyonnais se présente à l’Emirates Stadium pour affronter Arsenal en finale de l’Emirates Cup. Une compétition amicale prestigieuse que les Gones essayeront de remporter pour la première fois de leur histoire.

Arsenal propose un 4-4-2 avec Bernd Leno dans les buts. Ainsley Maitland-Niles, Calum Chambers, Sokratis Paspathopoulos et Nacho Monreal prennent place en défense. Granit Xhaka et Mattéo Guendouzi forment le double pivot alors que les couloirs sont occupés par Henrikh Mkhitaryan et Joe Willock. Enfin, Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang composent le double pivot.

De son côté, l’Olympique Lyonnais poursuit en 4-3-3 avec Anthony Lopes dans les buts. Léo Dubois, Jason Denayer, Mapou Yanga-Mbiwa et Fernando Marçal sont alignés en défense. Thiago Mendes évolue en sentinelle auprès de Jean Lucas et Pape Diop. Enfin, Memphis Depay est accompagné par Bertrand Traoré et Martin Terrier en attaque.

Les compositions :

Arsenal : Leno - Maitland-Niles, Chambers, Sokratis, Monreal - Mkhitaryan, Guendouzi, Xhaka, Willock- Lacazette, Aubameyang

Olympique Lyonnais : Lopes - Dubois, Denayer, Yanga-Mbiwa, Marçal - Lucas, Mendes, Diop - Traoré, Depay, Terrier

