Granit Xhaka n’étant plus capitaine d’Arsenal, Unai Emery a choisi son successeur. Et l’Espagnol l’a annoncé en conférence de presse, l’heureux élu se nomme Pierre-Emerick Aubameyang.

« Nous avons maintenant (Pierre-Emerick) Aubameyang, Hector (Bellerin), (Alexandre) Lacazette et Özil. Ils sont les quatre capitaines et le premier est maintenant Aubameyang », a confié le Basque en conférence de presse. C’est dit.

Unai Emery has confirmed that Pierre-Emerick Aubameyang is our new club captain.

— Arsenal (@Arsenal) November 5, 2019