Capitaine d’Arsenal hier soir contre Newcastle (2-0), Aaron Ramsey a ouvert la voie du succès aux siens en inscrivant le premier but de la partie, d’une frappe croisée à ras-de-terre qui est rentrée grâce au poteau. L’entraîneur des Gunners, Unai Emery, a loué l’engagement du joueur qui partira cet été à la Juventus : « Je pense qu’Aaron Ramsey est heureux, a confié l’Espagnol à Sky Sports. Il nous aide, accomplit de très grandes performances et nous avons besoin de cela, avec lui qui marque. »

« L’énergie de chaque joueur est très importante pour nous et il nous la donne, a poursuivi l’entraîneur du club londonien. Il offre également sa qualité et nous pousse vers le haut. Nous savons et il sait que nous sommes dans le moment le plus important de la saison. Nous avons besoin de tous les joueurs et aussi de ceux qui commencent sur le banc. » Désormais 3e de Premier League, Arsenal est dans une position confortable avant le sprint final en championnat, puisqu’il n’affrontera plus aucun club du top-6 lors de ses sept derniers matches.