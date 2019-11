Un coup de sang qui pourrait coûter cher. Conspué lors de son remplacement pendant le match entre Arsenal et Crystal Palace (2-2), rien ne va plus pour Granit Xhaka (27 ans). Écarté par Unai Emery après sa colère et ses insultes envers ses propres supporters, le Suisse s’est également vu retirer le brassard de capitaine. Et comme la situation n’est pas près de s’arranger, le club londonien lui cherche une porte de sortie.

Selon le Daily Mail, un retour en Bundesliga n’est pas exclure dès la prochaine fenêtre des transferts en janvier. Mais d’autres clubs suivent également la situation de l’international helvète (79 sélections, 11 buts) dont Newcastle rapporte The Times. Malgré sa fin d’aventure en queue de poisson à Arsenal, Xhaka devrait rebondir cet hiver.