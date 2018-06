Formé à Arsenal, au club depuis 17 ans, Jack Wilshere a annoncé, via Instagram, qu’il allait bel et bien quitter les Gunners à l’issue de son contrat qui expire en juin. Mais c’est visiblement à contre coeur comme il l’a expliqué dans son texte.

« Je peux confirmer que je vais quitter Arsenal à la fin de mon contrat qui expire à la fin du mois de juin. Après plusieurs longues conversations avec les gens du club, et plus particulièrement après une réunion avec mon nouvel entraîneur Unai Emery, j’ai l’impression que je n’avais pas vraiment d’autre choix que celui-ci, d’un point de vue purement footballistique. Comme cela a été largement reporté, j’ai discuté pendant de nombreux mois avec le club dans l’optique de prolonger mon séjour à l’Emirates Stadium. Mon intention a toujours été de rester un joueur d’Arsenal. J’y suis depuis 17 ans et j’ai toujours senti que je faisais partie de la maison. Je souhaitais tellement rester que j’avais récemment accepté de rester en signant un contrat avec un salaire réduit », a-t-il expliqué.