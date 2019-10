Si Peter Schmeichel a récemment eu des mots durs envers Paul Pogba, Arsène Wenger se montre en revanche conciliant envers le milieu de terrain de 26 ans. Décevant depuis le début de la saison en Premier League, le natif de Lagny-sur-Marne ne parvient pas à dynamiser l’entrejeu de Manchester United. A son actif, seulement deux passes décisives contre Chelsea et des performances ternes.

Consultant pour beIN Sports, Arsène Wenger a expliqué le faible niveau des prestations du Français : « tout d’abord, depuis le début de la saison, je pense que Pogba n’a jamais été en forme. Je l’ai vu l’autre soir contre Arsenal (1-1), il n’a pas l’air totalement confiant physiquement et c’est le type de joueur qui a une énorme puissance physique et qui a besoin d’être en excellente forme pour s’exprimer. Il sait aussi que Manchester United n’est pas l’équipe pour être compétitif pour le championnat, argumente encore Wenger. Plus le fait qu’il ait été empêché de partir, il semble que les deux ensemble ternissent un peu ses performances. »

