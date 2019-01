Interrogé par Mundo Deportivo à la fin du mois de décembre, Arthur Melo avait avoué qu’il aimerait voir Neymar revenir au FC Barcelone. « Personnellement, je prie pour qu’il vienne, parce que c’est un crack, c’est indiscutable et je pense que plus il y a de bons joueurs dans l’équipe, mieux c’est. Personnellement, je fais tout pour qu’il revienne, mais il a sa vie, il sait ce qu’il fait et je ne sais pas quelle est la teneur des négociations, s’il y a des possibilités pour qu’il vienne ou pas. Mais c’est un ami et un professionnel que j’admire beaucoup et je serais très heureux s’il pouvait revenir ici ».

Ce lundi, le Brésilien a été de nouveau questionné au sujet de "Ney". Le joueur du FC Barcelone a évoqué sa relation particulière avec la star du PSG pour Globoesporte. Ses propos sont relayés par AS. « La relation a commencé en sélection. C’est un type très simple, très joueur. Il est devenu très proche, il m’a beaucoup aidé en sélection. Quand je suis venu au Barça, il m’a appelé pour dîner, faire quelque chose, nous voir. Sur internet, je joue souvent aux jeux vidéo avec lui, nous nous parlons tous les jours quasiment. Quand il joue à mes côtés, il gagne, mais quand il joue contre moi, il perd ».