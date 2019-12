Alors que nous vivons sa dernière édition, la Coupe de la Ligue BKT offre un duel particulièrement alléchant entre l’AS Monaco et le LOSC. En jeu, une place en quart de finale.

A domicile, les Asémistes se présentent dans un 4-3-3 avec Danijel Subasic dans les buts. Le portier français est devancé par Ruben Aguilar, Guillermo Maripan, Benoît Badiashile et Fodé Ballo-Touré alors qu’on retrouve Cesc Fabregas, Tiémoué Bakayoko et Aleksandr Golovin au cœur du jeu. Le trio d’attaque est constitué d’Islam Slimani, Keita Baldé et Jean-Kevin Augustin.

De son côté, Lille adopte son traditionnel 4-2-3-1 avec Leonardo Jardim dans les cages. L’homonyme du coach de l’AS Monaco peut compter en défense sur Jérémy Pied, Adamo Soumaoro, Gabriel et Damagoj Bradaric. On retrouve ensuite un double pivot constitué de Xeka et Benjamin André. Aligné en pointe de l’attaque, Victor Osimhen est soutenu par Renato Sanches, Jonathan Ikoné et Luiz Araujo.

Les compositions :

AS Monaco : Subasic - Aguilar, Maripan, Badiashile, Ballo-Touré - Fabregas, Bakayoko, Golovin - Slimani, Augustin, Baldé

Lille OSC : Jardim - Pied, Soumaoro, Gabriel, Bradaric - Xeka, André - Sanches, Ikoné, Araujo - Osimhen