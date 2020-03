Pendant cette période de confinement, les joueurs professionnels doivent garder la forme et un rythme d’entraînement chez eux. Cap sur Monaco. Tiémoué Bakayoko en a fait part à Nice-Matin et a partagé son quotidien au média. « On a récupéré un programme d’entraînement individuel de la part du club juste avant le confinement. J’ai des appareils à la maison donc je peux m’entretenir un peu », a-t-il lancé.

Cependant, le ballon lui manque vite ... L’international français (1 sélection) profite également de cette situation spéciale pour passer du temps avec sa grande famille. « On est sept à la maison, donc il faut s’organiser. On joue beaucoup à des jeux de société : Uno ou Monopoly », rapporte-t-il. Tiémoué Bakayoko délaisse la Playstation car il ne veut pas jouer seul et regarde également des séries. Il va falloir de la patience, le confinement risque de durer bien plus longtemps que les deux semaines annoncées de base.